Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В мировой суд Таганского района поступили четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Facebook, сообщили "Интерфаксу" в суде. Дата их рассмотрения еще не назначена. Компании вменяют неудаление контента, который в России признан запрещенным.

Если суд признает эти нарушения, компании грозят штрафы на сумму до 16 млн рублей.

Всего в суде находятся 12 протоколов на Facebook. Если компания будет признана по всем пунктам, ее могут оштрафовать в общей сложности на 56 млн рублей (более $750 тысяч).

Роскомнадзор составил эти протоколы по ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством). За данные правонарушения предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей и от 3 до 8 млн рублей соответственно.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей, Telegram - на 5 млн рублей и TikTok - на 2,6 млн рублей за то, что они быстро не удалили сообщения о несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального в январе. Еще на 4 млн рублей была оштрафована Mail.ru из-за неудаления принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" запрещенного контента.