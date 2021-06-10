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Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для привитых от COVID

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разработать стимулирующие акции для привившихся от COVID-19, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Предлагаю ввести стимулирующие акции и лотереи для тех, кто вакцинировался, а также разработать и ввести на территории региона единую систему скидок для тех, кто сделал прививку от коронавируса", - заявил глава региона в ходе видео-конференцсвязи с главами районов по вопросам вакцинации в четверг.

Кроме того, Ведерников высказал мнение, что части медицинских учреждений следует перейти на выездной режим работы.

Он также призвал втрое увеличить темпы вакцинации в Псковской области. "До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения. Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года", - подчеркнул он.

Коллективный иммунитет должен быть выработан к осени 2021 года, до начала сезонных заболеваний, призвал Ведерников.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Михаил Ведерников Коронавирус Псковская область

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