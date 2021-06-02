Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В США привившимся от COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявит программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, которая, в частности, предусматривает поощрения для привившихся американцев, сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации АР, Белый дом будет использовать систему поощрений, чтобы побудить население пройти вакцинацию. Среди возможных бонусов американцы могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Агентство отмечает, что Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.

В Соединенных Штатах для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.

Ранее Байден заявлял о намерении привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

"Наша цель: к 4 июля вакцинировать 70% американцев хотя бы одной дозой вакцины, а 160 млн американцев пройдут полный курс вакцинации", - отмечал он.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зафиксировано более 33,2 млн случаев коронавируса, более 595 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Июнь.

7
Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.
Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Джо Байден США Коронавирус

Новости по теме

Новости

В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Трамп закрыл блог на своем сайте

ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Козак назвал "рукотворными" обострения ситуации в Донбассе

Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Илон Маск опубликовал два не согласованных с юристами твита

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Российские космонавты вышли в открытый космос

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');