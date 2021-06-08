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Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"

Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что возможность сдать тест на антитела после прививки препаратом "ЭпиВакКорона" теперь появилась в коммерческих лабораториях, в частности, в службе "Хеликс".

В ближайшее время к проекту подключатся сети лабораторной диагностики "Гемотест" и "Ситилаб". В Роспотребнадзоре заверили, что сеть лабораторий для измерения уровня антител на коммерческой основе будет расширяться.

Анализ делается только с использованием тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанной с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Сдавать такой тест целесообразно не раньше, чем через 42 дня после первой дозы вакцины, отметили в ведомстве. При себе нужно иметь сертификат о вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Препарат был разработан в центре "Вектор" Роспотребнадзора и стал второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19.

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Вектор ЭпиВакКорона Роспотребнадзор Хеликс Гемотест Ситилаб коронавирус

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