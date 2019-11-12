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Бывшего гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Дело направлено в Мещанский суд Москвы, сообщил в эфире YouTube канала надзорного ведомства его представитель Александр Куренной.

Бывшим менеджерам вменяют хищения в особо крупных размерах. По версии следствия, они использовали должностные полномочия вопреки интересам авиакомпании и совершали мошенничество с кредитами.

Крах "ВИМ-Авиа"

Следствие считает, владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев, Кочнев, Пантелеева и финдиректор компании с 2015 по 2017 год закупали топливо для перевозчика по завышенным ценам у подконтрольных им компаний. В результате авиакомпания понесла ущерб на 674,5 млн рублей и разорилась.

Обвиняемым также вменяют хищение 1,6 млрд евро кредитов, которые "ВИМ-Авиа" получила на закупки авиадвигателей в 2016 году. По версии следствия, эти деньги оказались на счете в Люксембургском банке.

Два других фигуранта дела находятся в международном розыске.

"ВИМ-Авиа" входили в топ-10 крупнейших российских авиакомпаний. В сентябре 2017 года она прекратила чартерные полеты из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Ее сертификат эксплуатанта был ограничен. В феврале 2018 года в авиакомпании была введена процедура наблюдения, а в сентябре 2018 года суд признал ее банкротом. Кочневу предъявили обвинения в мошенничестве уже в сентябре 2017 года.

ВИМ-Авиа Рашид Мурсекаев Александр Кочнев Екатерина Пантелеева Генпрокуратура Мещанский суд

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