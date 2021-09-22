Генпрокуратура призвала снять арест с имущества "ВИМ-Авиа" для выплаты долгов по зарплате

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России считает, что СК РФ должен снять арест с имущества "ВИМ-Авиа" для погашения задолженности по зарплате перед работниками этой авиакомпании-банкрота почти на 300 млн рублей.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, Генпрокуратура в июле и августе текущего года проинформировала руководство СКР о необходимости отмены ареста, наложенного судом по ходатайству последнего на имущество "ВИМ-Авиа". Это нужно для последующей продажи арбитражным управляющим данного имущества по рыночной цене и погашения задолженности по зарплате, существующей с 2017 года, указали в надзорном ведомстве.

В сообщении напоминается, что авиакомпания признана несостоятельной (банкротом). Задолженность перед 1,3 тыс. ее работников, подлежащая включению в реестр кредиторов, составляет 288,7 млн рублей за июль - август 2017 года.

"По результатам торгов между авиакомпанией и другим юридическим лицом в апреле этого года заключен договор купли-продажи имущества авиакомпании стоимостью 495 млн рублей. Покупатель перечислил денежные средства на счет авиакомпании. Однако денежные средства не могут быть выплачены работникам до снятия ареста", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что "для обеспечения надлежащего исполнения приговора суда в части взыскания имеющейся задолженности по заработной плате по ходатайству следователя в июле 2018 года судом был наложен арест на имущество авиакомпании".

По инициативе Генпрокуратуры на основании заявления конкурсного управляющего авиакомпании Арбитражный суд Татарстана изменил очередность удовлетворения реестровых требований по заработной плате перед требованиями по текущим платежам.

"ВИМ-Авиа" прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года. Арбитражный суд Татарстана 26 сентября 2018 года признал ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.