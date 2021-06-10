Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" из-за сообщений о ЧВК "Вагнер"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд иск к главным редакторам "Эхо Москвы" и сайта радиостанции с требованием убрать информацию о его связи с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер".

"В Пресненский районный суд города Москвы подано исковое заявление Евгения Викторовича Пригожина к ЗАО "Эхо Москвы", главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому. Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является "хозяином ЧВК "Вагнер", - сообщает пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

Бизнесмен требует удаления и опровержения данной информации, а в случае ее неудаления - установить штраф в размере 200 тыс. рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда.

Со своей стороны главред "Эха Москвы" заявил, что готов к судебному разбирательству.

"Я передаю этот иск своему адвокату Калою Ахильгову, мы пойдем в суд. Даже не знаю, что тут комментировать", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, высказанные в прямом эфире слова, ставшие поводом для иска Пригожина, являются его мнением.

Венедиктов добавил, что не видит в своих высказываниях ничего умаляющего или задевающего честь и достоинство бизнесмена.