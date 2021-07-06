Суд отклонил жалобу Навального на решение о компенсации Пригожину

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу политика Алексея Навального на решение Люблинского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете, сообщила компания Пригожина "Конкорд".

Люблинский суд 5 марта обязал Навального удалить из интернета сведения, прочащие честь и достоинства Пригожина, и выплатить бизнесмену полмиллиона рублей компенсации.

Пригожин подал серию исков к Навальному и его сторонникам в связи с их высказиыванию о нем в соцсетях и на YouTube. Сумма исков превысила 70 млн рублей. В мае Люблинский суд взыскал с Навального по одному из исков Пригожина 30 тысяч рублей.

Навальный с февраля отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше". Симоновский суд по ходатайству столичного управления ФСИН заменил ему условное наказание по этому делу на реальный срок. Он содержится в покровской колонии ИК-2 во Владимирской области.