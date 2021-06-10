Музей Ледового побоища закрылся из-за строительства памятника Невскому

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Псковской области частный музей истории Ледового побоища прекратил работу, поскольку единственная дорога, ведущая к нему, разбита тяжелой техникой, которая возит материалы для памятника Александру Невскому. Об этом сообщил директор "Музея Ледового побоища. Самолва" Владимир Потресов.

"В связи с тяжелым состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков - Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год святого благоверного князя Александра Невского решение: прекратить на неопределенный срок прием и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища", - говорится в его обращении к посетителям.

По его словам, дорогу разбили машины, которые возят материалы для возведения памятника Александру Невскому в деревне Самолва. Состояние дороги представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, считает Потресов.

"Ситуация обостряется также тем, что на значительном пространстве дороги отсутствует мобильная связь", - отметил он.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заверили, что с первой декады мая ежедневно принимаются все возможные меры по поддержанию дороги к Самолве и ее не закрывали.

В устранении дефектов покрытия ежедневно задействовано до 20 машин ГБУ ПО "Псковавтодор": самосвалы, грейдеры, катки, погрузчики, экскаваторы. Дорогу подсыпают, утрамбовывают, грейдируют.

"Несмотря на трудности, движение автотранспорта по дороге не прекращено. Для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойного проезда автотранспорта с 13 мая по 9 июня на объект завезли и распределили 3 тысяч тонн фрезерованного асфальтоматериала, около 8,5 тысяч тонн щебня и более 800 тонн песчано-гравийного материала, - отчитались в комитете. - Отсутствие предупреждающих знаков объясняют тем, что работы проводят не в рамках ремонта, а в рамках содержания дорожного объекта. Однако, учитывая серьезность ситуации, достигнута договоренность с ГБУ ПО "Псковавтодор" об установке с обеих сторону дороги аншлагов с указанием контактов ответственных лиц. Щиты будут изготовлены и установлены в кратчайшие сроки".

Решение закрыть музей Ледового побоища его руководство приняло само, заверили в комитете. До 9 июня обращений в адрес комитета по этому вопросу не поступало.

Чиновники добавили, что дорога проложена в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, сильно обводнено. В мае ситуация усугубилась из-за проливных дождей и интенсивного движения большегрузного транспорта, который подвозит материалы для строительства памятника в Самолве. Ее приведение в нормативное состояние входит в план на 2021-2024 годы.

В мае президент Владимир Путин выделил 112 млн рублей Российскому военно-историческому обществу на создание и установку в Самолве мемориала "Александр Невский с дружиной". Деньги выделены из резервного фонда президента. Еще 38 млн рублей получит организация "Российские студенческие отряды" на благоустройство территории деревень Самолва и Кобылье Городище.