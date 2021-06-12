Поиск

Крестные ходы с мощами Александра Невского пройдут в 86 городах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Масштабная акция принесения мощей Александра Невского начнется в субботу, она продлится два месяца и охватит 86 городов России и Белоруссии, сообщают организаторы.

КультураРПЦ откажется от раки Александра Невского только в обмен на точную копиюЧитать подробнее

Общая протяженность крестных ходов с мощами составит около 25 тыс. километров - от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа.

Запланированы четыре маршрута. Первый начнется в храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни князя. Второй стартует из Давидовой пустыни Подмосковья и пройдет по городам Центральной России и Белоруссии. Южный крестный ход выйдет из Ростова-на-Дону, пройдет по городам юга и Северного Кавказа. Наконец, еще один крестный ход стартует в Екатеринбурге и продолжится до Сахалина.

В этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя.

Александр Невский

Новости по теме

Новости

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Что произошло за день: пятница, 11 июня

Путин дал первое за три года интервью американскому телевидению

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Пандемия коронавируса

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');