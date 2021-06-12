Крестные ходы с мощами Александра Невского пройдут в 86 городах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Масштабная акция принесения мощей Александра Невского начнется в субботу, она продлится два месяца и охватит 86 городов России и Белоруссии, сообщают организаторы.

Общая протяженность крестных ходов с мощами составит около 25 тыс. километров - от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа.

Запланированы четыре маршрута. Первый начнется в храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни князя. Второй стартует из Давидовой пустыни Подмосковья и пройдет по городам Центральной России и Белоруссии. Южный крестный ход выйдет из Ростова-на-Дону, пройдет по городам юга и Северного Кавказа. Наконец, еще один крестный ход стартует в Екатеринбурге и продолжится до Сахалина.

В этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя.