По делу о гибели шести человек в ДТП в Лесном задержан водитель автобуса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области по делу о гибели шести человек в ДТП с автобусом в городе Лесном задержан водитель автобуса Александр Зелев, его доставили в изолятор временного содержания полиции, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что водитель попал в больницу.

Инспекторы ГИБДД направили автобус на проверку тормозной системы.

"Автобус помещен на специальный стенд для проведения необходимых работ. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства", - подчеркнул Горелых.

По его словам, автобус был выпущен в 2012 году, все это время он был в руках одного владельца. Перед рейсом утром в четверг автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский.

Утром 10 июня автобус Зелева, в котором было несколько десятков пассажиров, сбил пешеходов, которые шли на работу на комбинат "Электрохимприбор". Причиной, предположительно, стал отказ тормозов. В результате шесть человек погибли, еще пять пострадали.

По факту возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) и о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК).