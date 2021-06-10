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Еще одно дело возбудили после смертельного ДТП в Свердловской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении попавшего в аварию с шестью погибшими в Лесном (Свердловская область) водителя автобуса, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его данным, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На данный момент водителя автобуса допрашивают и устанавливают, мог ли он избежать таких серьезных последствий. "По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании", - отмечает Горелых.

Как сообщалось, утром в четверг водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил людей, которые шли на работу на комбинат "Электрохимприбор". Причиной, предположительно, стал отказ тормозов. В результате шестеро человек погибли.

По данным пресс-службы предприятия, в результате ДТП травмы получили девять человек (по информации регионального управления МВД - 15 человек), все погибшие и пострадавшие являются работниками комбината. Водитель автобуса был доставлен в больницу.

По факту ДТП ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Валерий Горелых Свердловская область МВД Лесной

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