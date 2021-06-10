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Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбудили дело по факту ДТП с автобусом в городе Лесном, в результате которого шесть человек погибли и еще несколько пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Утром в четверг у служебного автобуса, везшего рабочих на предприятие в городе Лесном, по предварительным данным региональной полиции, отказали тормоза, и он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Погибли шесть человек, пострадали, по разным данным, до 15 человек.

Водитель автобуса был доставлен в больницу. Пассажиров и кондуктора, находившихся в автобусе и получивших ушибы, после оказания медпомощи госпитализировать не стали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Свердловская область

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