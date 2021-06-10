Сбивший насмерть 6 человек свердловский водитель автобуса не был злостным нарушителем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, который в четверг в городе Лесном (Свердловская область) из-за отказа тормозов сбил группу людей, в результате чего шесть человек погибли, только три раза привлекался к административной ответственности, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"(Водитель - ИФ) злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по ч.1 ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа или без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха) и ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром ПДД)", - отметил Горелых.

Стаж вождения водителя - 31 год, состояние опьянения у мужчины не выявлено.

По предварительным данным, утром в четверг водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил людей, которые шли на работу на предприятие ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом") в городе Лесном. Водитель, поняв, что у автобуса отказали тормоза, стал сигналить людям, а затем пробил ворота предприятия и сбил нескольких человек. В результате шесть человек погибли, пятеро пострадали.

По данным пресс-службы комбината "Электрохимприбор", в результате ДТП травмы получили девять человек, все погибшие и пострадавшие являются работниками предприятия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек.

На месте ДТП работают наряды ДПС и психолог территориального ОВД. Кроме того, глава свердловского МВД Александр Мешков направил к месту трагедии своего заместителя по следственной работе Владимира Миронова и врио начальника регионального управления ГИБДД Алексея Спиридонова.