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Депутаты предложили отвязать выдачу ОСАГО от обязательного ТО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые исключают из него норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

Поправки в законодательство предложены группой депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно закону о безопасности дорожного движения обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется "только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра". Данную норму предлагается исключить с 22 августа 2021 г.

О необходимости "разорвать" обязательную "связку" - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили регулятора и законодателей Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляются в электронном виде. По решению правительства водители-физлица, для которых подошел срок проведения ТО к моменту вступления закона в силу, получили отсрочку до 1 октября этого года. Полностью вступили в силу положения о проведении ТО на общественном автотранспорте. Порядок контроля за проведением самих операций техосмотра возложен на ГИБДД.

Госдума ОСАГО

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