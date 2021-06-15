Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 268 431+307 952

Дума приняла закон об "отвязке" прохождения техосмотра от полиса ОСАГО

Дума приняла закон об "отвязке" прохождения техосмотра от полиса ОСАГО
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра.

Из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения ТО для получения полиса ОСАГО. Также вводится ряд корреспондирующих поправок в закон об ОСАГО.

Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляются в электронном виде. По решению правительства водители-физлица, для которых подошел срок проведения ТО к моменту вступления закона в силу, получили отсрочку до 1 октября этого года. Полностью вступили в силу положения о проведении ТО на общественном автотранспорте.

Порядок контроля за проведением самих операций техосмотра возложен на ГИБДД.

О необходимости "разорвать" обязательную "связку" - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили регулятора и законодателей Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

"Реформа техосмотра, как и всякая иная, на первом этапе реализации может сопровождаться сложностями. В любом случае, столкнувшись с затруднениями при оформлении диагностических карт по тем или иным причинам, водители в дополнение не должны получать проблемы, связанные с оформлением договоров ОСАГО. Закон об ОСАГО требует доступности приобретения обязательных полисов для водителей, он квалифицирует выезд без полиса ОСАГО на дорогу как правонарушение", - пояснял ранее "Интерфаксу" президент этих страховых союзов Игорь Юргенс.

Госдума ОСАГО РСА ВСС

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ

В Кремле остались недовольны темпами вакцинации в РФ
Пандемия коронавируса

Массовые мероприятия в Подмосковье запретили до 15 июля

Умер советский космонавт Владимир Шаталов

Умер советский космонавт Владимир Шаталов
Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено более 14 тыс. случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В Думе вернули COVID-ограничения из-за роста заболеваемости в палате

В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин

В РФ предложили ужесточить правила применения шипованных шин

Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека

Всего на пожаре на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

В Кемеровской области в цеху обогатительной фабрики произошел пожар

В больнице остается 17 пострадавших в результате пожара в Новосибирске

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');