Вакцина "ЭпиВакКорона" признана соответствующей стандарту "Халяль"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор", получила "халяль"-сертификат, сообщил Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Совете муфтиев России.

"Для изучения соответствия вакцины стандарту "Халяль" производитель предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. (...) На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "ЭпиВакКорона" стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в пятницу.

В нем отмечается, что входящие в состав вакцины "бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными".

"В процессе культивирования клеток E. Coli используется питательная среда, содержащая растительно-дрожжевые пептоны, минеральные соли и другие компоненты, не являющиеся запретными. Ферменты и гормоны не используются", - уточнятся в сообщении.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, она была разработана в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.

Маркировка "Халяль" означает, что продукция изготовлена в соответствии с канонами ислама, не содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманам и является чистым продуктом.