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Мишустин распорядился о допсредствах на погашение ипотеки для многодетных

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям в России на компенсацию платежей по жилищным кредитам.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства.

"По инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей", - отметили в кабмине.

В 2020 году на эти цели было выделено 40,5 млрд рублей, в 2021 году - 26,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 60 тысяч многодетных семей, подчеркнули в правительстве.

Данный вопрос обсуждался на заседании кабинета министров 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке - одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

Михаил Мишустин

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