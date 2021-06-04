На обновленную программу семейной ипотеки выделят 40 млрд руб. за три года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Программа семейной ипотеки, о расширении которой в пятницу объявил президент РФ, потребует из бюджета порядка 40 млрд рублей на ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей.

Одновременно власти приняли решение внести изменения в программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Программа будет распространена на семьи даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок.

"Предлагаю расширить ее, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока еще один ребенок", - заявил Путин.

"Льготная ипотека показала себя с лучшей стороны как антикризисная мера, одна из самых эффективных антикризисных мер правительства. Мне кажется абсолютно логичным, когда мы продлеваем эту хорошо работающую меру с небольшими корректировками, она продолжит работу и продолжит приносить свой вклад в экономическое развитие", - сказал Силуанов.

"Мы считали, все укладывается в параметры нашего трехлетнего бюджета", - заявил он. По 2021 году будут небольшие цифры, заявил министр. "По семейной ипотеке - порядка 40 млрд рублей на три года", - сказал он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что расширение программы льготной семейной ипотеки на семьи с первым ребенком позволит дополнительно выдать до 120 тыс. кредитов.

"У нас в среднем за прошлый год было 80 тыс. таких кредитов получено при рождении второго и третьего ребенка. И здесь, как сказал президент, мы не ограничиваем сумму, то есть до 12 млн – Московский и Санкт-Петербургский регион, и до 6 млн - на всю страну. И мы считаем, что за счет этого порядка 100-120 тыс. семей улучшат свои жилищные условия, и эти деньги придут в экономику", - сказал Хуснуллин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа семейной ипотеки была запущена в начале 2018 года. Правила предполагают субсидирование ставки до 6% для заемщика в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или последующего ребенка в семье. Оформить ипотеку можно на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование кредита в другом банке.