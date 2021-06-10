На погашение части ипотеки многодетным направят еще 27 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно направит 27 млрд рублей на программу погашения ипотеки на сумму 450 тыс. рублей для многодетных семей, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий и последующие дети, они получают по 450 тыс. рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов. Люди этим активно пользуются, поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что это решение позволит обеспечить жильем еще не менее 60 тысяч многодетных семей.

В 2019 году правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.