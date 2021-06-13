В России за сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 14 723 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в России растет с 8 июня, увеличиваясь каждый день примерно на тысячу: на утро субботы сообщалось о 13 510 заболевших за сутки, что на 1 213 меньше, чем в воскресенье.

Данные соотносятся с серединой февраля, но в тот период наблюдался практически ежедневный спад числа случаев заболевания.

Аналогичная ситуация с ежедневным ростом заболеваемости отмечалась в сентябре - октябре 2020 года, пик пришелся на конец декабря. Специалисты объясняют увеличения числа заболевших в июне сезонными факторами.

За минувшие сутки после перенесенного заболевания выздоровели 9 166 человек, от болезни умерли 357 пациентов.

В Москве зарегистрировали 7 704 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 69 человек, выздоровели 3 038 пациентов. Накануне сообщалось о 6 701 заболевшем в столице за сутки.

Вторые сутки подряд вслед за Москвой по числу заболевших идет Московская область (953 новых случая), в Санкт-Петербурге - 862.

Наименьшее число новых пациентов зафиксировано за сутки в Еврейской АО и Ненецком АО - по шесть, в Магаданской области - пять, в Чукотском АО - один.

Еще 184 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 170 - в Бурятии, 165 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области, 136 - в Свердловской области, 127 - в Крыму, 116 - в Красноярском крае, 112 - в Иркутской области, 110 - в Саратовской области, 104 - в Краснодарском крае, по 102 - в Кировской области, Пермском крае. 101 - в Ленинградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 5 млн 208 тыс. 687 случаев коронавирусной инфекции, 126 430 умерших и 4 млн 801 тыс. 335 выписанных.