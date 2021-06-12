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В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном центре "Ленэкспо" в Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 510 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

С начала недели в России наблюдается ежедневное увеличение заболеваемости коронавирусом, показатели субботы соотносятся с данными на утро 19 февраля, когда было выявлено 13 433 новых случая.

За минувшие сутки выздоровели 9 986 человек, умерли 399 пациентов.

В Москве выявили 6 701 случай заражения - это максимум с начала года. Умерли 67 человек, выздоровели 2 725 пациентов.

Наименьшие показатели за сутки выявлены в Магаданской области (пять случаев), Ненецком АО (три), в Чукотском АО (один).

Еще 889 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Московской области, 867 - в Санкт-Петербурге, 179 - в Нижегородской области, 159 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области, 140 - в Бурятии, 129 - в Свердловской области, 119 - в Крыму, 115 - в Иркутской области, 114 - в Красноярском крае, 111 - в Саратовской области, 108 - в Новосибирской области, 102 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 193 тыс. 964 случаев коронавирусной инфекции, 126 073 умерших и 4 млн 792 тыс. 169 выписанных.

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