Власти Петербурга заявили о планах ввести новые COVID-ограничения

На Дворцовой площади Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Петербурга заявили, что вынуждены будут вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, однако не сообщили, какие и когда.

В воскресенье пресс-служба Смольного опубликовала пресс-релиз по итогам обсуждения ситуации губернатором Александром Бегловым и начальником городского управления Роспотребнадзора Наталией Башкетовой.

"Александр Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет", - говорится в сообщении.

"Глава города также заявил, что власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам", - отмечается в сообщении.

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