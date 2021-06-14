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Петербург с 17 июня вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

На основании предписания Роспотребнадзора с 17 июня в городе временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе. Работа фуд-кортов и фуд-плейсов возможна только на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

Хроника коронавируса. Июнь.

Ресторанам будет запрещено обслуживать посетителей с 2:00 мск до 6:00, за исключением приготовления навынос, в номера гостиниц, доставки на дом.

В торговых центрах приостановят работу детских комнат и объектов развлечения и досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Также будет запрещена торговля и оказание услуг на островках.

Кроме того, с 17 июня будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров: с 75% до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат 3 тысячами человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на улице, обязаны использовать маски.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121", направленное на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Меры санитарно-эпидемической безопасности также усиливаются в фан-зонах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

"С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков", - указали в пресс-службе администрации губернатора.

Ношение масок в фанзонах будет обязательным.

В Смольном предупреждают, что контроль за соблюдением мер по предупреждению распространения коронавируса будет усилен.

Также власти города попросили работодателей переводить сотрудников на удаленный режим труда.

"Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, переведенных на дистанционный режим. Необходимо минимизировать их очное присутствие на рабочих местах", - сообщили в Смольном.

Всем организациям рекомендовано усилить дезинфекцию контактных поверхностей и соблюдать другие необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова указывала, что глава города заявил о необходимости ввести "новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам".

Хроника 09 января 2020 года – 14 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус

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