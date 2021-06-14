Власти Петербурга отменили праздник для лучших выпускников школ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге из-за ситуации с коронавирусной инфекцией отменяется бал для лучших выпускников школ, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Отменяется проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов", - сказано в сообщении.

Между тем в ночь на 26 июня запланирован праздник выпускников "Алые паруса".

Ранее сообщалось, что с 17 июня власти Петербурга вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах; деятельность фуд-кортов будет возможна только на вокзалах, в аэропортах; ресторанам запретят обслуживать посетителей с 2:00 до 6:00, за исключением работы навынос и доставки.

Ограничения коснутся и фанзон чемпионата Европы по футболу: с 17 июня там прекратят оказание услуг общественного питания, за исключением продажи напитков.

В Смольном предупреждают, что контроль за соблюдением мер по предупреждению распространения коронавируса будет усилен.

Ранее в Москве отменили общегородской выпускной вечер для школьников, традиционно проходящий в парке Горького.

Пресс-служба департамента образования и науки Москвы пояснила, что решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников.