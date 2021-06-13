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СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На саммите НАТО планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылками на свои источники в альянсе.

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Это положение, которое перекликается с предыдущими замечаниями Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, изложено в проекте коммюнике для публикации после саммита НАТО 14 июня.

Заявление с отказом от размещения наземного ядерного оружия в Европе, по словам собеседников издания, будет сделано после саммита НАТО, на котором президент США Джо Байден встретится с лидерами других партнеров по альянсу. Для официального отказа размещения ядерного оружия в Европе необходимо одобрение президента США. Как пишет Defense News, такое решение "рассматривается как способ ослабления напряженности в отношениях с Москвой и налаживания диалога по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве 16 июня".

Дискуссии в НАТО начались на фоне новостей о том, что Москва предложит ввести мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), о чем сообщили российские государственные СМИ на этой неделе. НАТО и Белый дом не сразу ответили на запросы о комментариях.

США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.

"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - отмечалось в заявлении президента о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.

Defense News напоминает, что на включение положения по ракетам в итоговое коммюнике саммита НАТО требуется согласие президента США Джо Байдена. Если он его одобрит и инициатива приобретет официальный статус, то в американском Конгрессе президент "заслужит похвалу" от сторонников контроля над вооружениями, но по нему "нанесут удары" "ястребы" - защитники ядерного оружия.

НАТО США Россия Джо Байден

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