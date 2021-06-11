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Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом не планирует обсуждать с ним тему российского оппозиционера Алексея Навального, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", - сказал Песков.

Представитель госдепа Нед Прайс накануне заявил на брифинге, что Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Саммит запланирован на 16 июня в Женеве. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. На этой неделе парк закрыли для посещения. Жителей Женевы призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома.

США Джо Байден Владимир Путин Женева Алексей Навальный Дмитрий Песков

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