Путин отметил, что Россия в последние годы не видела стабильности от США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Предсказуемость и стабильность являются наиболее важными понятиями в международных отношениях, однако в последнее время США не демонстрировали подобный подход в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Если вы спросите мое мнение сейчас, я скажу, как оно есть. Самая важная ценность в международных делах - предсказуемость и стабильность. И я полагаю, что от наших партнеров в США это то, чего мы за последние годы не видели", - сказал он.

В ответ на комментарий журналиста, что президент США Джо Байден может сказать, будто Россия "вызвала много нестабильности и непредсказуемости", Путин уточнил, что риторика лидеров РФ и США "в какой-то момент, в конкретных формах" может отличаться.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли о желании восстановить предсказуемость и стабильность между США и Россией.

Так, в конце мая Белый дом обнародовал заявление, согласно которому президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.