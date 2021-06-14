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В Новосибирске локализовали пожар на газовой заправке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожар на газовой заправке в Новосибирске локализован на 1,2 тыс. кв. метрах, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

Собеседник агентства отметил, что погибших нет.

В МЧС добавили, что угрозы перехода пожара на другие здания, в том числе на ближайшую заправку, нет.

В 14:04 по Москве пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, площадь пожара составила около 500 кв. м.

Четверо госпитализированы, в том числе двое сотрудников МЧС, первые прибывшие на ликвидацию пожара. Всего пострадали 16 человек.

Новосибирск

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