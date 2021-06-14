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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске, заявил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Ранее источник сообщал о девяти пострадавших. МЧС подтверждало, что шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы, в том числе двое сотрудников чрезвычайного ведомства.

В МЧС России сообщили журналистам, что площадь пожара на Гусинобродском шоссе возросла до 800 квадратных метров. Есть угроза перехода на складские строения.

Как рассказали в ведомстве, на месте работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения ПДК. Угрозы жилым домам нет.

В свою очередь в СУ СКР по региону сообщили "Интерфаксу", что следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на заправке в Новосибирске. Дело открыто по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что следователи работают на месте происшествия.

Новосибирск

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