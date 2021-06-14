Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел возле газовой заправки для автотранспорта в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, пострадали восемь человек, в том числе двое пожарных.

Взрыв произошел на складе на Гусинобродском шоссе, пожар перекинулся на территорию заправки.

Сохраняется угроза взрыва заправки, добавил он.

Информацию о пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске подтвердили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону. По его словам, на месте пожара слышны взрывы.

Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД.