Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел возле газовой заправки для автотранспорта в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По словам собеседника агентства, пострадали восемь человек, в том числе двое пожарных.
Взрыв произошел на складе на Гусинобродском шоссе, пожар перекинулся на территорию заправки.
Сохраняется угроза взрыва заправки, добавил он.
Информацию о пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске подтвердили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону. По его словам, на месте пожара слышны взрывы.
Гусинобродское шоссе перекрыта сотрудниками ГИБДД.