Число пострадавших на АЗС в Новосибирске увеличилось до 19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек, предварительно, пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, из них один ребенок.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают следователи.

По последним данным ГУ МЧС России по региону, пожар на АЗС в Новосибирске локализован на 1,2 тыс. кв. метрах.