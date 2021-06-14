Поиск

Врач сообщила о 21 пострадавшем на пожаре заправки в Новосибирске

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших на пожаре газовой заправки в Новосибирске находятся в тяжелом состоянии, сообщила "Интерфаксу" главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

"В настоящее время 21 пострадавший, в том числе 9-летний ребенок, восемь - в тяжелом состоянии, четверо получили помощь на месте, остальные в средней степени тяжести", - рассказала она.

Один из двух пострадавших пожарных - в тяжелом состоянии, уточнила Большакова.

В свою очередь в ГУ МЧС России сообщили журналистам, что ликвидировано открытое горение на заправке. Это произошло в 21:03 местного времени. Отмечается, что спасатели проводят разборку и проливку.

Между тем, по информации источника, при взрыве были травмированы 22 человека.

В 14:04 по Москве пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом. Пожар локализовали на 1 200 кв. м.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России сообщалось, что погибших нет.

Угрозы перехода пожара на другие здания, в том числе на ближайшую заправку, нет.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают следователи.

Новосибирск

Новости по теме

Новости

Медики уточнили число пострадавших на пожаре заправки в Новосибирске

Любовь Соболь объявила о прекращении предвыборной кампании

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин пообещал поддержать любого преемника, преданного России

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Упавшего с электросамоката главу Кисловодска доставили в Москву

ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');