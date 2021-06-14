Врач сообщила о 21 пострадавшем на пожаре заправки в Новосибирске

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших на пожаре газовой заправки в Новосибирске находятся в тяжелом состоянии, сообщила "Интерфаксу" главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

"В настоящее время 21 пострадавший, в том числе 9-летний ребенок, восемь - в тяжелом состоянии, четверо получили помощь на месте, остальные в средней степени тяжести", - рассказала она.

Один из двух пострадавших пожарных - в тяжелом состоянии, уточнила Большакова.

В свою очередь в ГУ МЧС России сообщили журналистам, что ликвидировано открытое горение на заправке. Это произошло в 21:03 местного времени. Отмечается, что спасатели проводят разборку и проливку.

Между тем, по информации источника, при взрыве были травмированы 22 человека.

В 14:04 по Москве пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом. Пожар локализовали на 1 200 кв. м.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России сообщалось, что погибших нет.

Угрозы перехода пожара на другие здания, в том числе на ближайшую заправку, нет.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают следователи.