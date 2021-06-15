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Путин продлил сроки пребывания мигрантам в РФ

Путин продлил сроки пребывания мигрантам в РФ
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении временного пребывания мигрантов в России.

В документе, который размещен на сайте Кремля, поясняется, что решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан в период преодоления последствий распространения COVID-19.

В частности до 30 сентября 2021 года из РФ не будут выдворять иностранцев, если они не совершили каких-либо правонарушений.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, вправе до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.

Указ вступает в силу с 16 июня 2021 года.

Приостановление сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев или лиц без гражданства, а также сроков постановки их на учет, истекало 15 июня.

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

По данным МВД России, на сегодняшний день, в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом, на территории РФ все ещё нелегально находятся более миллиона иностранцев. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана.

Владимир Путин

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