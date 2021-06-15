Дума упростила получение виз близким родственникам граждан РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении закон об упрощении получения визы для пребывания в РФ иностранцам - близким родственникам россиян, а также тех, кто приехал в РФ учиться либо работать.

Закон, инициированный правительством РФ, позволит оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками граждан РФ без оформления приглашений. Близкими родственниками, согласно закону, будут считаться супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Такие визы можно будет получать на основании заявления гражданина РФ в письменной форме.

Для таких иностранных граждан увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Кроме того, законом предусматривается возможность пребывания иностранного гражданина, въезжающего в целях экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, сроком до трех месяцев; прохождения лечения (и сопровождающему его лицу) сроком до года.

Предусматривается также возможность пребывания членов семьи иностранного гражданина, въезжающего в РФ в целях обучения, на срок действия визы, выданной указанному иностранцу.

Смогут получить визу члены семьи, то есть супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети въехавших в РФ на работу иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. Виза будет выдаваться на срок действия визы, выданной иностранному гражданину.