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Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает поручение президента о вакцинации иностранцев; в первую очередь оно будет касаться трудовых мигрантов и иностранных граждан, уже находящихся в РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Правительством прорабатываются поручения президента РФ, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", - сообщили журналистам в понедельник в аппарате вице-премьера.

Выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин поручил кабинету министров до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ.

"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Также президент поручил правительству, регионам и бизнесу совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. "Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ", - отметил Путин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 4 июня уточнил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России: "Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено".

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила 4 июня, что ее ведомство будет прорабатывать возможность организации специальных туров для иностранцев, желающих "прилетать сюда специально для того, чтобы вакцинироваться".

Со своей стороны, Мурашко, говоря о перспективах вакцинного туризма, заявил, что "в принципе у этого есть хорошие перспективы". При этом он отрицательно ответил на уточняющий вопрос "Интерфакса", означает ли это, что вакцинация иностранцев автоматически откроет границы. "Те, которые сегодня летают, те и будут пользоваться, то есть коммуникации, которые сегодня работают, те и будут", - сказал министр.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Владимир Путин Коронавирус

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