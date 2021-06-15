Рогозин надеется договориться с NASA о продлении работы МКС до 2030 г.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин полагает, что Россия и США смогут договориться о продлении работы МКС до 2030 года.

"Действительно, сенатор Нельсон (бывший сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон - ИФ) был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года, я это подтверждаю. Он только что пришел и стал во главе NASA, и я думаю, нам удастся найти это решение", - сказал Рогозин во вторник на конференции GLEX.

"Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем нашу работу, и что эта работа не будет отягощаться какими бы то ни было санкционными ограничениями, тем более тех организаций, которые вовлечены в проект МКС", - добавил он.

7 июня, выступая на слушаниях в Госдуме, Рогозин заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 года возможно только при снятии в ближайшее время санкций против российских космических предприятий.

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет зона ответственности американских партнеров. Либо мы работаем вместе и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем и тогда будем разворачивать свою собственную станцию", - отметил он.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций против предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.