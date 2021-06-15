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Рогозин надеется договориться с NASA о продлении работы МКС до 2030 г.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин полагает, что Россия и США смогут договориться о продлении работы МКС до 2030 года.

"Действительно, сенатор Нельсон (бывший сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон - ИФ) был одним из тех, кто выступал за продление работы станции до 2030 года, я это подтверждаю. Он только что пришел и стал во главе NASA, и я думаю, нам удастся найти это решение", - сказал Рогозин во вторник на конференции GLEX.

"Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем нашу работу, и что эта работа не будет отягощаться какими бы то ни было санкционными ограничениями, тем более тех организаций, которые вовлечены в проект МКС", - добавил он.

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7 июня, выступая на слушаниях в Госдуме, Рогозин заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 года возможно только при снятии в ближайшее время санкций против российских космических предприятий.

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет зона ответственности американских партнеров. Либо мы работаем вместе и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем и тогда будем разворачивать свою собственную станцию", - отметил он.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций против предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

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Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

NASA Роскосмос Дмитрий Рогозин МКС Билл Нельсон

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