Рогозин пообещал не перебарщивать с числом космических туристов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не собирается ставить на поток полеты космических туристов к МКС, даже если поступит большое количество заявок, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На брифинге космической конференции GLEX в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что госкорпорация не планирует все монетизировать и не будет " перебарщивать с космическими туристами, даже если будет поступать достаточно много

заявок".

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что совет директоров корпорации одобрил заключение договора с "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей.

"Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.