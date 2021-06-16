Госдума повысила возраст приобретения ряда видов оружия до 21 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем чтении закон о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензии на оружие и повышении возраста на приобретение ряда видов оружия.

Возраст

Закон предоставляет право на приобретение охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны гражданам РФ, достигшим возраста 21 года, а не 18, как сейчас.

Это положение не распространяется на тех, кто прошел или проходит на момент покупки военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, кто имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Закон уточняет, что граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

Также тем, кто достиг возраста 18 лет, закон предоставляет право на приобретение спортивного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом для занятий спортом.

Отказ в выдаче лицензии

Закон также расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ.

В частности, такую лицензию предлагается не выдавать гражданам, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов.

Кроме того, лицензию на приобретение оружия не смогут получить имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия.

Запрет на получение лицензии распространяется и на имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Не смогут получить лицензию лица, имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней). Запрет предлагается распространить на тех, кто два и более раз осужден за совершение преступления.

Лицензию на оружие предлагается не выдавать привлеченным к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Инструкции

Закон устанавливает запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Закон также обязывает лиц, владеющих на законном основании оружием, представлять его для осмотра, а также обеспечивать доступ к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченных контролировать оборот оружия.

Инициатива устанавливает обязанность владельцев оружия сообщать в органы Росгвардии об утрате или хищении принадлежащего им оружия.

Документ устанавливает запрет на распространение в СМИ сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению или переделке оружия, а также на переделку оружия.

Согласно закону приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного оружия не подлежат лицензированию. Собственник списанного оружия обязан уведомить Росгвардию в двухнедельный срок со дня приобретения этого оружия для его регистрации.

Закон предусматривает, что в целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории РФ Росгвардией формируются и ведутся в электронном виде реестры лицензий и разрешений.