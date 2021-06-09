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ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний.

Новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его", - сказал Володин, комментируя инициативу.

Освидетельствование

Согласно закону, противопоказания устанавливаются по результатам освидетельствования, проведенного за счет средств граждан исключительно организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения.

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Освидетельствование должно включать психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

Перечень медицинских противопоказаний для владения оружием будет устанавливаться правительством РФ.

В случае положительного итога освидетельствования, заключение в электронной форме размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Уполномоченный в сфере оборота оружия - Росгвардия - наделяется доступом к реестру, т.е. с гражданина снимается обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение Росгвардии. По желанию выдается бумажная выписка о наличии медицинского заключения.

Об ужесточении контроля за выдачей разрешений на оружие вновь заговорили в России после трагедии в Казани, где 11 мая отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали свыше 20 человек.

Выявление заболеваний

Согласно закону гражданин, получивший уведомление о выявлении у него заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, обязан незамедлительно сдать выданные ему лицензию на оружие, разрешение на его хранение и ношение или хранение и использование, а также передать принадлежащие ему оружие и патроны на хранение в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства (пребывания).

Также он обязан в течение двух месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование либо добровольно отказаться от лицензии и разрешения и в течение года принять меры по отчуждению принадлежащих ему оружия и патронов в соответствии с гражданским законодательством.

Если в будущем внеочередное освидетельствование не выявит соответствующих заболеваний, оружие будет возвращено.

Военные

Граждане, которые приобрели оружие на основании лицензии и проходящие военную службу и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, не реже чем раз в пять лет представляют в Росгвардию документы, подтверждающие прохождение ими службы и наличи звания или классного чина юстиции.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Авторами закона стали депутаты Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, а также сенатор Андрей Турчак.

Госдума Вячеслав Володин

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