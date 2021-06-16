Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - США поддерживают в России организации, которые стремятся к сдерживанию страны, уверен президент РФ Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, отвечая на вопрос об оппозиции в России, Путин напомнил, что США еще в 2017 году объявили Россию "врагом и противником".

"В законодательство США внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Давайте зададимся вопросом, если Россия - враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России?" - сказал он в связи с этим.

"Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают, а это - цель США, заявленная публично", - продолжил Путин.

Таким образом, подчеркнул он, поддержку получают "организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении".

"Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно, что мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать будем исключительно в рамках российского закона", - добавил Путин.

Он объяснил жесткие меры против некоторых организаций несистемной оппозиции в стране не страхом перед ней, а нежеланием повторения ситуаций, подобных беспорядкам, прошедшими в США под лозунгами Black lives matter.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом американская журналистка поинтересовалась у Путина, почему он боится признанного российским судом экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом).

Отвечая на вопрос, он напомнил, что "Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца и создания целого движения Black lives matter".

"То, что мы видели - погромы, нарушения закона и так далее... Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, и сделаем все, чтобы этого не допустить, и какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем", - добавил Путин.