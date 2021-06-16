Путин заявил, что Навальный хотел, чтобы его задержали

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию, считает президент РФ Владимир Путин.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое, человек этот знал, что нарушает действующий в России закон", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Путин напомнил, что Навальный "был обязан отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение".

"Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск", - продолжил президент. Ранее Путин заявлял, что дворец в Геленджике, который Навальный показал в своем фильме, не принадлежит ему и его близким. Президент назвал "монтажом и компиляцией" видео с "расследованием о дворце". Он также отметил, что некоторые упомянутые в видео люди занимались бизнесом давно, еще до встречи с ним.

"Зная об этом, он приехал. Исхожу из того, что (он) хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?" - добавил Путин.

В октябре 2020 года Путин рассказал, что лично просил генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него ограничения.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Впервые об участии Путина в отправке Навального за границу заявил 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, оппозиционера в России "искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента".

Навальному стало плохо и он впал в кому при перелете из Томска в Москву рейсом S7 20 августа 2020 года. Пилоты экстренно сели в Омске, там его доставили в токсикологическую реанимацию. Два дня спустя омские врачи разрешили перевезти его спецрейсом в берлинскую клинику Charite по приглашению канцлера Ангелы Меркель.