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Путин объяснил Байдену ситуацию с признанием "Радио Свобода" иноагентом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разъяснил президенту США Джо Байдену вопрос, касающийся признания в России СМИ-иноагентами "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" и отметил, что американские СМИ не всегда выполняют российские законы.

"Что касается деятельности наших средств массовой информации, то, например, президент Байден поставил вопрос о работе "Радио Свободная Европа и "Радио Свобода" в России, которых мы объявили иноагентами. У меня сложилось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого у нас (в России) всего два СМИ, которые работают на зарубежную аудиторию, – Russia Today и Sputnik", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров на высшем уровне.

До этого, подчеркнул Путин, американская сторона объявила эти российские СМИ иноагентами у себя, лишила аккредитации. "И только то, что мы сделали, мы сделали в ответ, при этом Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и т.д., хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, финансовыми проводками и т.д." - сказал президент России.

При этом Путин выразил сожаление, что американские СМИ "не выполняют до конца требования российского закона". "Мы объяснились на этот счет. Надеюсь, что и в этом направлении нам удастся через министерство иностранных дел работу наладить", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос журналистов, почему американские президенты не дают интервью российским СМИ, а российский президент это делает, Путин сказал: "Что касается того, кто такие интервью дает, это решает соответствующий лидер, страна. Если хочет что-то донести дополнительно до людей, то мы стараемся это сделать, и мои интервью американской прессе именно с этим связаны".

Первые переговоры Путина и Байдена

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Владимир Путин Джо Байден РФ США Радио Свобода

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