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Венецианская комиссия призвала РФ отказаться от маркировки иноагентов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) призывает Россию отказаться от маркировки "иноагентов", при необходимости - сделав выбор в пользу более нейтрального термина, говорится в ее рекомендациях, опубликованных во вторник.

"Венецианская комиссия рекомендует российским властям отказаться от особого режима регистрации, отчетности и требования к публичному раскрытию информации для ассоциаций, СМИ и частных лиц, получающих "иностранную поддержку", - отмечается в рекомендациях.

Венецианская комиссия призывает российские власти тщательно пересмотреть не только самые последние поправки, но весь закон об "иностранных агентах". В частности, значительно сузить определение понятия "иноагент" для достижения заявленной прозрачности, а также отказаться от понятий "политическая деятельность" и "иностранная поддержка" в пользу формулировок, которые, по мнению комиссии, более объективно бы описывали реальные случаи иностранного вмешательства.

"Как минимум, следует отказаться от стигматизирующего и вводящего в заблуждение термина "иностранный агент" в пользу более нейтрального определения", - подчеркивается в них.

Также в Венецианской комиссии сочли, что принудительные работы и лишение свободы в качестве наказания не должны применяться в случае нарушения требований регистрации, предоставлении отчетности или при публичном раскрытии информации иноагентов даже, если определение этого термина будет изменено. Также наказание в виде ликвидации НКО должно быть отложено на случай крайних нарушений, угрожающих демократии.

Венецианская комиссия - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название.

Венецианская комиссия

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