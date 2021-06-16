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Около 140 пациентов с COVID-19 попали в Коммунарку после вакцинации

Большинство из них сделали лишь первый компонент вакцины против коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Больница в Коммунарке приняла за все время приема пациентов с COVID-19 около 140 больных после вакцинации против коронавируса, сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

"Через наши руки прошло 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации", - сказал Проценко в среду в интервью в Instagram-аккаунте публициста Александра Цыпкина.

Главврач добавил, что большинство из этих пациентов попали в больницу, поставив лишь первый компонент вакцины против коронавируса.

Всего за время работы больница в Коммунарке приняла около 23,3 тыс. пациентов с COVID-19.

Проценко напомнил, что у вакцинированных пациентов заболевание, даже в случае его наличия, протекает легче.

Врач отметил, что московская система здравоохранения адаптируется к текущим условиям и говорить об отсутствии коек в больницах для пациентов с коронавирусом преждевременно.

"Я, наверное бы, про отсутствие коек на текущий момент не говорил, по одной простой причине, потому что медицинская система достаточно гибко отвечает", - сказал Проценко.

Ранее в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что при текущих темпах прироста в Москве пациентов с коронавирусом, которым необходима госпитализация, койки для них в больницах закончатся через 2-3 недели.

Москва коронавирус Денис Проценко

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