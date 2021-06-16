Проценко отметил, что у 8-10% привитых от COVID не появляются антитела

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - После прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела. Об этом сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

"Возможна такая ситуация, 8-10% (людей, у которых не вырабатываются антитела после прививки) – это те цифры, которые дают нам исследования", - сказал Проценко в интервью в Instagram-аккаунте публициста Александра Цыпкина.

Он отметил, что, несмотря на эти данные, у 90% привитых граждан антитела вырабатываются. По словам врача, "это хорошая цифра".

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", Columbus, "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Также выездные бригады работают в павильонах "Здоровая Москва", находящиеся в столичных парках.