Пускать в клубы и спортзалы Башкирии будут только со справкой о прививке или COVID-тестом

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Башкирии с 21 июня ограничат посещение спортзалов, клубов и других объектов, сообщила в четверг пресс-служба главы региона со ссылкой на руководителя республики Радия Хабирова.

"С понедельника многие учреждения культуры, спорта, иные объекты будут доступны только для тех, кто предъявит справку о вакцинации или документ с результатами анализа на COVID-19", - цитирует Хабирова пресс-служба.

Ранее глава республики поручил оперативно подготовить предложения по ужесточению противоэпидемических мер в республике.

"Рост числа заболевших и умерших от COVID-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что эпидемия еще далека от завершения. Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить маски в общественном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях, держать социальную дистанцию. Но все это - меры пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пандемию - вакцинация", - заявил он.