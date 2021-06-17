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МЧС опровергло сообщения о спасателях, плавающих кролем по улицам Керчи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, которые попали на видео, не имеют отношения к спасательной операции. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

"Это не спасатели – ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица (...), которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео. Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками", - сказал собеседник агентства.

Ранее крымский гостелеканал "Крым 24" опубликовал видео осмотра Керчи главой Крыма Сергеем Аксеновым и другими чиновниками: они передвигается по улицам на моторной лодке, за ними кролем плывут трое человек. Ролик вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

"Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели - они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил агентству советник главы Олег Крючков.

Как сообщалось, на востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков – 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.

МЧС Крым Керчь

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