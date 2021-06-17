Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за подтоплений после сильного ливня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С точки зрения материального ущерба ситуация тяжелая. Но сейчас созданы комиссии, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", - сказал Аксенов журналистам в четверг.

По его словам, первоочередные задачи - восстановить связь, потому что 16 вышек мобильной связи не работают, откачать воду из подвальных помещений и расчистить "непроездные" дороги.

Ранее сообщалось, что введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня из-за подтопления в пяти регионах на востоке Крыма.

На востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков - 82 мм, подтоплены почти 300 придомовых территорий. Больше всего пострадала Керчь: вышла из берегов река Мелек-Чесме, центр города обесточен, во многих регионах передвигаться можно только на лодках. Спасатели эвакуируют жителей.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 и 18 июня очередное штормовое предупреждение. По прогнозу, дождь закончится только в пятницу, возможен град.