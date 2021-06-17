В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в РФ.

Документ обязывает иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц.

Кроме того, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами РФ, а также разместить у себя электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором.

Требования коснутся в том числе провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и "организаторов распространения информации" в интернете.

При этом подпадающие под инициативу сервисы будут обязаны установить "одну из предлагаемых" Роскомнадзором программ для определения количества пользователей информационным ресурсом из РФ.

Реестр иностранных лиц в российском интернете

Роскомнадзор будет вести на своем сайте специальный перечень "иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ", в котором должны указываться сведения о соблюдении владельцами ресурсов вводимых требований и применяемых к ним в связи с нарушениями санкциях, таких как запрет на их рекламу и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на ресурсах-нарушителях, запрет на перевод денежных средств.

Для этого в течение суток с момента регистрации личного кабинета владелец ресурса должен будет подать в РКН соответствующее заявление. Также они обязаны передавать по требованию Роскомнадзора "информацию, необходимую для ведения перечня" в течение 10 дней со дня получения запроса.

По заявлению владельца интернет-ресурса он может быть исключен из этого перечня, если в течение трех месяцев его ежесуточная российская аудитория составляла менее 500 тыс. человек. При подобном снижении посещаемости из РФ в течение шести месяцев сведения могут быть исключены Роскомнадзором из перечня без заявления.

Санкции

Законом предусмотрен ряд "мер принуждения" к исполнению владельцами иностранных интернет-ресурсов его норм - от информирования российских пользователей о нарушении законодательства до полной блокировки в России.

Информировать россиян о несоблюдении ресурсами законодательства РФ операторы поисковых систем должны будут по требованию Роскомнадзора. Он же определит требования к содержанию таких сообщений. Операторы должны будут начинать и прекращать такое информирование в течение суток с момента получения запроса РКН.

Точно так же поисковиками по запросу ведомства может быть прекращена выдача ресурса на запросы пользователей. Операторы поисковых систем должны начинать или прекращать выполнять данное требование в течение суток со дня его получения.

Большинство "мер понуждения" вступает в силу и прекращается при появлении соответствующих сообщений в перечне иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, размещаемом на сайте РКН.

Так, в отношении ресурсов-нарушителей может быть введен и запрет на их рекламу в России и на размещение на этих сервисах рекламы, ориентированной на россиян, независимо от того, кто эту рекламу там размещает.

Кроме того, за нарушения РКН может включить иностранное лицо в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денег и прием платежей. В итоге банкам, платежным агентам, операторам связи и почтовой связи будет запрещено переводить деньги такому иностранному лицу. При этом если РКН выявит в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факты оказания услуг по переводу денег, то сведения о таком поставщике также будут включены в отдельный список, который будет вестись по согласованию с ЦБ.

Также РКН наделяется правом через уполномоченных лиц выполнять действия по совершению сделки для подтверждения факта перевода средств в пользу иностранного лица из "черного списка" РКН. Затем данные факты направляются в ЦБ для принятия регулятором мер реагирования.

Иностранным лицам могут перекрыть и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей - в этом случае государственные и муниципальные органы РФ, российские физические и юридические лица будут не вправе передавать им такую информацию.

Последняя из предусмотренных санкций - возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя на территории РФ в соответствии с п. 5.1 ст. 46 закона "О связи" (126-ФЗ). Роскомнадзор должен начать или прекратить применение соответствующих "технических средств противодействия угрозам" в течение суток с момента принятия такого решения.

Применение наказаний

Наиболее жесткие "меры понуждения", вводимые законом, РКН сможет применять только в определенных случаях. Так, запрет на поисковую выдачу ресурсов, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян, частичная и полная блокировка ресурса допустимы, только если иностранное лицо не исполняет требований об открытии российского отделения, регистрации личного кабинета в Роскомнадзоре и размещении форм обратной связи в течение 30 дней с момента получения уведомления от ведомства, а также при неисполнении норм о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Для назначения остальных санкций - информирования пользователей о нарушении российского законодательства, запрета на распространение рекламы ресурсов-нарушителей и размещения рекламы на них, ограничения переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц - достаточно лишь неисполнения вводимых инициативой норм, дополнительные условия в законе не прописаны.

Также, согласно поправкам ко второму чтению инициативы, предусмотренные законом "меры принуждения" могут применяться в том числе против иностранных лиц, не соблюдающих требования о передаче данных в систему учета рекламы в интернете. Обязанность передавать информацию о себе и своих материалах для распространителей рекламы, операторов рекламных систем и рекламных посредников, размещающих в интернете направленную на российских пользователей рекламу, предусмотрена инициативой (1173900-7) председателя думского комитета по экономической политике Сергея Жигарева, также рассматриваемой в четверг в окончательном чтении.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением нормы, обязывающей компании открывать полноценные представительства - она вступает в силу с 1 января 2022 года.

Проект закона (1176731-7) был внесен в Госдуму группой членов думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Александром Хинштейном, а также сенатором Алексеем Пушковым в мае этого года.

"У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических, прежде всего", - отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проработка инициативы

Как ранее заявлял Александр Хинштейн, под действие закона могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия". При этом депутат подчеркивал, что законопроект должен быть окончательно принят до конца текущей сессии в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

На заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи 28 мая для обсуждения инициативы в первом чтении были приглашены все 20 ресурсов, которые могут подпасть под действие предлагаемых норм, однако участие в заседании приняли представители лишь трех из них - Aliexpress, iHerb и "Википедии".

На заседании в четверг Госдума также рассматривает в итоговом чтении законопроект (1176731-7) депутата Антона Горелкина о создании единой организации Роскомнадзора для измерения российской аудитории медиаресурсов в интернете. Согласно инициативе, внесенные в специальных реестр регулятора интернет-ресурсы будут обязаны передавать указанные данные единому измерителю - самостоятельно либо посредством установки специальной программы. Требования коснутся в том числе крупных зарубежных IT-компаний и соцсетей, включая Google, Facebook и Twitter.

Перечень конкретных данных, которые интернет-ресурсы должны будут передавать в уполномоченную организацию РКН, как и порядок их передачи, утвердит правительство РФ. Роскомнадзор же разработает методику подсчета аудитории сайтов.